Calcio | Serie A | Roma-Torino 1-1**

(Di domenica 13 novembre 2022), 13 nov. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 train un match della 15/a giornata diA disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Al vantaggio degli ospiti con Linetty al 55', risponde Matic al 94'. Al 92' rigore sbagliato da Belotti che prende in pieno il palo, pochi minuti prima espulso il tecnico giallorosso Mourinho per proteste. In classifica capitolini sono sesti a quota 27 insieme all'Atalanta, i granata noni con 21 punti.

Agenzia ANSA

Le formazioni ufficiali di Milan - Fiorentina , 15giornata diA 2022/2023 . Una vittoria per scacciare i malumori delle ultime prestazioni: al di là della giusta euforia per il passaggio del turno in Champions League, i rossoneri vengono dalla sconfitta di ...... al 'Velodromo Pavesi', andrà in scena Fiorenzuola - Carrarese , gara valida per la tredicesima giornata del campionato diC, Girone B ;di inizio previsto per le ore 14.30. Gli ... Serie A, in campo Roma-Torino Allo stadio 'Tre Fontane' di Roma, con calcio d'inizio alle 14.30 ... dopo essere passata anche per le giovanili dell'Inter (squadra con cui ha debuttato in Serie A, nel maggio del 2021), Valentina e' ...SAN BENEDETTO – E’ un pari che lascia l’amaro in bocca al Porto d’Ascoli. Passati in vantaggio al 10’ st con una rete dell’esordiente Zoboletti, gli ...