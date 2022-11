Settore giovanile | programma del fine settimana

(Di venerdì 11 novembre 2022) PRIMAVERA – 9a giornata di andataCREMONESE – REGGIANASabato 12 novembre 2022 – ore 14:30Stadio “Soldi” di Cremona (CR) UNDER 16 – 6a giornata di andataCREMONESE – COMODomenica 13 novembre 2022 – ore 14:00Centro Sportivo “G. Arvedi” di Cremona (CR) UNDER 15 – 6a giornata di andataCREMONESE – COMODomenica 13 novembre 2022 – ore 12:00Centro Sportivo “G. Arvedi” di Cremona (CR)UNDER 14 – 7a giornata di andataPERGOLETTESE – CREMONESEDomenica 13 novembre 2022 – ore 10:30Centro Sportivo “Costenaro” di Casale Cremasco (CR)UNDER 13 – 7a giornata di andataBRESCIA – CREMONESEDomenica 13 novembre 2022 – ore 9:30Centro Sportivo “Botticino” di Botticino Sera (BS)UNDER 12 – 7a giornata di andataCREMONESE – STANDARDSabato 12 novembre 2022 – ore 15:30Centro Sportivo “G. Arvedi” di Cremona (CR) UNDER 11 – 7a giornata di andataCREMONESE – CREMASabato 12 novembre 2022 – ore 17:00Centro Sportivo “G. ...

