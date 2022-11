Francesco Monte su Antonella Fiordelisi | ‘Smentisco tutto ciò’

... Palermo, New York; a Messina gli hanno dedicato mostre all'Università e aldi Pietà, a ... Aldo Gerbino, Giorgio Grasso, Sebastiano Grasso, Angela Manganaro, Cristina Palmieri,Poli, ...È il commento dell'assessore alle InfrastruttureBaldelli, l'indomani della pubblicazione ... infine, la pavimentazione del borgo storico di Gabiccecon la realizzazione di un percorso ...Antonella e In Zona Beauty l’ex schermitrice accusa l’influencer di essere una persona falsa in quanto, anziché dire le cose in faccia in modo schietto e diretto… Leggi ...Dopo le presunte dichiarazioni di Antonella Fiordelisi riguardo un suo flirt, Francesco Monte ha parlato smentendo tutto.