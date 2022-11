“C’è un modo per creare un legame più profondo fra un papà e il suo bambino?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 10 novembre 2022) Buongiorno dottoressa, le scrivo per sapere se c’è unperunpiùtra une il suo. Mi spiego meglio: sono una mamma, e sono preoccupata perché per mio figlio sembra che il padre non sia una figura di riferimento. Il “problema” è che il mio compagno sta fuori tutto il giorno per lavoro e non di rado, a causa della sua professione, sta fuori casa anche per una settimana filata. So che in cuor suo il mio compagno ci soffre e si sente in colpa per essere così spesso lontano da casa. È un padre amorevole, ma il piccolo sembra non ricercarlo. Cosa posso fare per migliorare la situazione? Mio figlio ha due anni. La ringrazio per il consulto. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.