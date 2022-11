Ron DeSantis è ormai il frontrunner | ma Trump non molla

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È stata una giornata importante per la democrazia americana quella di martedì 8 novembre 2022. Il dato più rilevante di queste elezioni è la sconfitta di Donald, ma non delismo. Così la giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins ha commentato le proiezioni del voto statunitense durante lo Speciale Midterm 2022 organizzato da Formiche.net. L’ondata rossa che avrebbe dovuto travolgere gli Stati Uniti non è avvenuta. Attualmente sembra che i Dem riescano a mantenere la maggioranza in Senato, anche se di stretta misura, mentre alla Camera il risultato è più incerto. Nelle parole della giornalista, Donaldappare agli elettori come un leader stanco e forse anche un po’ ripetitivo, ma viene premiato Ron, repubblicano che impersona tutti i punti di forza delismo senza averne le ...