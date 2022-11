NFL 2022 2023 | week 9 | Ravens espugnano New Orleans | i Saints si arrendono 13-27

(Di martedì 8 novembre 2022) I Baltimoreil Caesars Superdome di New, battendo 13-27 inel Monday Night Football che chiude9 di NFL. Lamar Jackson e compagni con questo successo mantengono una partita di vantaggio nella classifica della AFC North sui Cincinnati Bengals, mentre irestano alle spalle di Falcons e Buccaneers nella NFC South. IL PROGRAMMA DI10 RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE LE DATE DELLA STAGIONE NFL Un match in cui isono sempre risultati essere in controllo, anche grazie ad un attacco di Newpiuttosto inefficace. Isi sono affidati ancora una volta ad Andy Dalton, ma il veterano ha faticato a guidare i suoi ...

Siamo a metà del guado, più o meno visto che le partite sono dispari (17). E ancora c'è poca chiarezza su chi sia la vera favorita per la vittoria finale. Philadelphia resta l'unica imbattuta, la Nfc ...Walker è un ex giocatore di football americano (ha disputato 12 stagioni in, la massima serie americana), ma ha anche partecipato alle olimpiadi invernali come bobbista e a eventi di sport di ...Dopo la vittoria nella gara in casa contro i Cardinals, i Seahawks fanno il bis e consolidano il primato nella NFC West.Quella di domenica è stata una giornata di sano, sanissimo football americano: football americano con la effe, se posso. In un’era nella quale quota 20 punti viene superata con una disinvoltura quasi ...