Inter e Juve | svolta per Grimaldo

A volte ci sono delle storie che semplicemente non sono destinate a concretizzarsi. Amicizie, relazioni d'amore, rapporti di lavoro. L'attrazione tra Edin Dzeko e la Juventus si incasella nell'ultima ...Ma, Verona e Lazio non saranno molto d'accordo. 'Questi dieci giorni sono molto importanti', ha detto Allegri al termine di- Psg. Lo sa, è l'ultima chiamata bianconera. Forse anche la sua ...Inter, Simone Inzaghi ha scelto quale sarà la formazione che affronterà la Juventus domenica sera. Un solo ballottaggio in difesa. Un Juventus-Inter con un'elevata posta in palio. Il derby d'Italia di ...Domenica all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra Juventus e Inter, molto importante per entrambe le squadre che hanno il dovere di risalire la classifica e non possono ...