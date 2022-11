Atalanta | i convocati di Gasperini | recupera De Roon

Commenta per primo L'allenatore del Napoli Luciano Spallett i ha diramato la lista deiin vista della sfida di domani contro l', gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Per il big match di Bergamo confermata l'assenza di Kvaratskhelia, oltre a quella di ...Commenta per primo L'allenatore dell'Gian Piero Gasperini ha diramato la lista deiin vista del match di domani contro il Napoli, partita valida per la 13esima giornata di Serie A. Recuperato De Roon, assente Muriel: ...L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Napoli.Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli, gara della 13ª giornata della Serie A TIM 2022-2023 in programma sabato ...