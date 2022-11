Rave | FdI apre a modifiche sul decreto Meloni | «Dissenso tutelato | norma di cui vado fiera»

...apre alle modifiche della norma suiparty. Di revisione possibile, in fase di conversione del decreto in legge (l'iter inizia oggi in Senato) parla Fabio Rampelli , storico esponente die ...La norma suipuò essere applicata anche 'ai palazzi occupati'. Lo ha detto Federico Mollicone ,, a 'L'aria che tira' su La7. 'Questa norma, giustamente può essere applicata ai palazzi ...Nella ressa nata intorno al nuovo decreto anti-rave ci pensa Fiorello a sparigliare: «Fermate le riunioni di condominio, quelle sì che sono pericolose». Battute a parte la ...Federico Mollicone, Fdi: "Questa norma, giustamente può essere applicata ai palazzi occupati pubblici o privati".