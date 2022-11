Lazio perde 1-0 con il Feyenoord

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Un gol al 19? della ripresa di Gimenez, entrato in campo da nemmeno un minuto, condanna laall’eliminazione dall’Europa League. I biancocelesti chiudono il gruppo F, con 4 squadre tutte a 8 punti, al terzo per differenza reti e disputeranno a febbraio il playoff di Conference League. Gli olandesi vincono 1-0 partita e si aggiudicano il girone davanti ai danesi del Midtyjlland che superano 2-0 gli austriaci dello Sturm Graz. Per i capitolini tanti rimpianti per le occasioni sprecate nel primo tempo. Nel recupero espulso un nervoso Romero che si becca due gialli in pochi secondi. Laparte con il piglio giusto e il più in palla è Felipe Anderson: dai suoi piedi nascono quasi tutte le occasioni del primo tempo, tranne una quando Milinkovic-Savic serve Lazzari in area ma l’esterno spreca concludendo a lato. Il brasiliano prima ...

