Inter | Dzeko con la squadra in Germania | solo una botta per lui

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Edintiene in ansia l’, ma contro il Bayern Monaco sarà a disposizione Sarà un attacco decimato quello dell’che domani sera affronterà il Bayern Monaco nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League. Oltre a Lukaku a tenere in ansia Inzaghi sono le condizioni di Edinche ha accusato un trauma nell’allenamento di ieri. Il bosniaco oggi ha svolto la rifinitura a parte, ma verrà comunque convocato per la trasferta contro il Bayern Monaco. L’attaccante molto probabilmente rimarrà a riposo in vista della sfida di domenica contro la Juventus. L'articolo proviene damagazine.

Edin, attaccante dell', non si è allenato questa mattina a causa di una botta rimediata nella sfida contro la Sampdoria Edin, attaccante dell', questa mattina non si è allenato con i ...: Onana; Skriniar, D'Ambrosio, Acerbi; Damian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens;, Correa.