Ilaria Cucchi | inaccettabile trattamento a studenti a La Sapienza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "I nostri ragazzi sono gli stessiche ieri allasono stati affrontati come terroristi per il semplice fatto che essi, poveri, credevano di avere ancora il diritto di protestare, di ...

"Intervista asu scontri di ieri all' Università La Sapienza di Roma" realizzata da Claudio Landi con(senatrice Azione - Iv). L'intervista è stata registrata mercoledì 26 ottobre 2022 ...Lo ha affermato, intervenendo al Senato nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolgendosi alla premier. "La mia battaglia per mio fratello - ...Roma, 26 ott. (askanews) - "I nostri ragazzi sono gli stessi studenti che ieri alla Sapienza sono stati affrontati come terroristi per il ...L'intervento al Senato: 'Ho fatto politica anch'io, ma sulla strada, non su queste poltrone sulle quali oggi ho l'onore di trovarmi' ...