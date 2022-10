Dal Senato via libera alla fiducia al Governo

RaiNews

Un discorso lungo quello dell'ex Cavaliere, che nel 2013 era stato allontanatoa causa della Legge Severino, che prevedeva la decadenza in caso di condanna definitiva. La lealtà all'...In questi anni " ha detto nelle sue repliche al" abbiamo assistito a una discussione ... A conferma che quella fu una norma impostapremier e subitaministro dell'Economia. Peraltro, uno ... Il Senato sta votando la fiducia al governo. Meloni: "Operazione verità sull'Italia che ereditiamo" - La diretta streaming dal Senato - La diretta streaming dal Senato ROMA (ITALPRESS) – Con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5 astenuti, il governo guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia dell’Aula del Senato. Arriva così il via ...“Sulle misure per affrontare il caro energia credo ci si debba adoperare per sbloccare procedure ferme da lustri che, se non fossero state bloccate da una burocrazia cieca e da un visione ideologica f ...