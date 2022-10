Ballando con le Stelle 17 | Alberto Matano attacca duramente Guillermo Mariotto e lui | “Sei un ipocrita!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 23 ottobre 2022) Scontro di fuoco a Domenica In tra. Il motivo? La giuria dicon le17. Sedal canto suo è parte della giuria del dancing show di Rai 1,è invece un opinionista del programma che però spesso si trova in conflitto con quanto detto dalla giuria. È questo il caso di ieri sera quandoha spesso dichiarato di essere in disaccordo con i giurati, in particolare proprio cone con Selvaggia Lucarelli. A tal proposito, a Domenica In, Mara Venier ha voluto saperne di più. Ha dunque chiamato in causa anche, suo amico, che era in collegamento telefonico: Una giuria che oscilla tra oroscopi e psicanalisi e che poi si divide. ...