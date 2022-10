“Un momento bellissimo” Brividi a Tale e Quale Show | Loretta Goggi commossa

(Di sabato 22 ottobre 2022) Terza puntata die una marea di emozioni e sorprese nella serata di venerdì 21 ottobre 2022, condi nuovo. Intanto a vincere l’appuntamento dellodi Rai1 è stata Rosalinda Cannavò, che ha imitato Francesca Michielin con il brano Nessun Grado di Separazione. Come sempre, sotto la guida di Carlo Conti, le esibizioni sono giudicate da Cristiano Malgioglio,, Giorgio Panariello e questa volta il quarto giudice Tullio Solenghi che ha imitato il giornalista e scrittore Giampiero Mughini. E ancora una volta Malgioglio non ha risparmiato commenti al vetriolo per i concorrenti, soprattutto nei confronti di Valeria Marini. Leggi anche: “No Carlo, ti prego”.e ...

Fanpage.it

... 'Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola…' - guarda STO MEGLIO - Dodi ne parla a Verissimo: 'Ora sto bene, ho passato unnon, si sono ...... Daryl McCormack Lui è un unicorno, un uomo, con un corpo perfetto, ma è anche una ... È ilgiusto poi per nuove storie, si possono fare lungometraggi con poco, persino con il ... A Tale e Quale Show Valentina Persia è Gabriella Ferri, Loretta Goggi commossa: Bellissimo momento Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...