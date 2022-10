La prima volta tra le due squadre all'risale a 36 anni fa. Si giocò il 20 aprile 1986 , ... Terraneo; Miggiano (76' Garzya), Baroni, Enzo, Righetti; Vanoli,, Barbas, Pasculli, ...Si sognava con Fonseca e Balbo e Cappioli,e Giannini. E, soprattutto, c'era un ... E che bello che era l'strapieno, con quel suo ruggito inconfondibile ad ogni gol! Era un altro calcio,...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Moriero: "Olimpico magico, ma il Napoli ha un fenomeno in squadra". Francesco Moriero ex romanista e ora CT delle Maldive, ...Il doppio ex di Roma e Napoli ha analizzato la super sfida di campionato che andrà in scena domani all'Olimpico.