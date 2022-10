A TF1 vanno proprio tutte storte

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Schermo nero: TF1 perde ancora contro Canal+ Le Figaro, di Caroline Salle, pag. 27 Brutti tempi per TF1. A sole quattro settimane dalla Coppa del Mondo in Qatar, i suoi cinque canali gratuiti sono ancora inaccessibili ai milioni di abbonati a Canal+. Giovedì, la Corte d’Appello di Parigi ha concluso il secondo round del conflitto commerciale in corso da cinquanta giorni tra i due gruppi radiotelevisivi. E ha appena deliberato a favore di Canal+. No, la controllata di Vivendi non è obbligata a ripristinare la trasmissione di TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Filins e LCI sulla sua offerta satellitare TNT Sat, che consente a circa 8 milioni di famiglie francesi di ricevere la televisione nelle aree bianche. Dal 2 settembre, in assenza di un accordo finanziario per il rinnovo del contratto di distribuzione, Canal+ ha lasciato cadere una schermata nera su tutti i canali di TF1 e su tutti i ...