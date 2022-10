Spunta per il Samsung Galaxy S21 la beta 3 dell’aggiornamento One UI 5 0

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ci sono ulteriori indicazioni interessanti che possiamo prendere in considerazione questa mattina, a proposito del nuovo aggiornamento One UI 5.0 rilasciato per ilS21. Tutto ruota attorno alla3, arrivata in India a distanza di un mese circa dal suo predecessore, come abbiamo avuto modo di raccontarvi a suo tempo all’interno del nostro magazine. Vediamo come stanno le cose e cosa possiamo aspettarci a medio termine con questa serie, anche perché è molto più diffusa di quanto si possa immaginare qui in Italia. Riscontri per ilS21: in fase di distribuzione laOne UI 5.0 La notizia relativa all’arrivo della3 per ilS21 è stata data ...