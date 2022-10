Classifica ATP Race | Matteo Berrettini può superare Jannik Sinner a Napoli! Cosa deve fare per il sorpasso

(Di giovedì 20 ottobre 2022)ha iniziato con il piglio giusto il proprio cammino nell’ATP di Napoli. Il sorteggio lo aveva posto dinnanzi a un ostacolo che a Firenze gli era stato fatale, ovvero lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il romano ha saputo resettare quanto accaduto sul veloce indoor toscano e nell’Arena partenopea ha fatto valere la legge del più forte, imponendosi per 6-4 6-2. Un rendimento al servizio più convincente ha regalato apiù punti e anche la giusta tranquillità per affrontare i game in risposta. Un successo che ha portato alla suadella(graduatoria di rendimento annuale, funzionale alla qualificazione alle ATP Finals) 2270 punti. Il sogno del Master è ancora vivo in, anche se la scalata è decisamente impervia, considerando i 2975 punti ...

Tuttavia, se Berrettini dovesse qualificarsi già per le semifinali del torneo partenopeo, sconfiggendo il giapponese Taro Daniel, scavalcherebbe Jannik Sinner nella Race e sarebbe 14° virtualmente. Una progressione che potrebbe portarlo al 12° posto in caso vittoria assoluta, ma in quel caso ci saranno da fare delle valutazioni sulla base del rendimento di altri giocatori.