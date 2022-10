GF Vip | Antonino Spinalbese furioso con Alfonso Signorini e gli autori

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 18 ottobre 2022) La puntata del GF Vip 2022 di lunedì 17 ottobre 2022 non è stata facile per. Attaccato su più fronti, persino dall’amica Ginevra Lamborghini, il parrucchiere si è risentito molto perché nessuno è intervenuto in sua difesa. Men che menoo gli, che secondohanno anzi fatto apposta a creare un clima di tensione attorno a lui, in primis il conduttore che ha dato parola a chi lo attaccava. GF Vip 2022,dopo la puntata Durante la puntata,è stato preso di mira prima per come ha trattato Nikita Pelizon, poi perché assieme ad Antonella Fiordelisi ha fatto credere a Edoardo Donnamaria che tra loro ci fosse ...