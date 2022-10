Chromecast con Google TV 4K si aggiorna ad Android 12

"Se ci fossero anche le batterie per il telecomando, sarebbe perfetto. Peccato che non ci siano": volevamo scrivere così, parlando del nuovoGoogle TV HD. Poi abbiamo controllato meglio la confezione, che è un capolavoro di miniaturizzazione e assemblaggio , e abbiamo visto le pile. E possiamo dire che questo dispositivo è (...- 26%Google TV - Intrattenimento in streaming sulla TVla ricerca vocale - Guarda film, programmi e serie TV in qualità fino a 4K HDR - Facile da installare 69.99 51.99 Compra ...In vendita anche in Italia, affianca la versione 4K, rispetto alla quale costa circa la metà: com’è fatto, come funziona e come si usa.Non si trova a un prezzo più basso sul web. Apple MacBook Air con il nuovo chip M2 e tutte le caratteristiche di nuova generazione a un prezzo notevole ora su eBay ...