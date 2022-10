Pagelle Spezia Cremonese | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 16 ottobre 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra Inter e Salernitana, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: HOLM (SPE): BIANCHETTI (CRE): L'articolo proviene da Calcio News 24.

...00 Eagles Cividale - Ravenna 47 - 32 19:30 Urania - Juvi Cremona 24 - 12 VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Perugia - Verona 0 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Salernitana 15:00 Lazio - Udinese 15:00-...QUI TROVERETE CRONACA EDI TUTTE LE PARTITE SEGUITE PRIMAVERA 1 : Atalanta - Fiorentina ... Pro Novate - Osal Novate PULCINI B MILANO : Orione - LaECCELLENZA : Cus Bicocca - Vighignolo ...LAZIO STURM GRAZ PAGELLE - La Lazio, dopo la vittoria con la Fiorentina in campionato, non è riuscita ad ottenere i tre punti in Europa League. I biancocelesti, infatti, ...I voti dei nerazzurri scesi in campo a San Siro Redazione Passione Inter Dopo il pareggio per 3-3 contro il Barcellona al Camp Nou, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo ad affrontare la Salernitan ...