Gf Vip | il dolore di Cristina contro l’ex | «Mi ha buttato i soldi sul letto come una putt*** e cacciata via»

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Quaranta dopo il grande successo tv – Non è la Rai, Striscia la Notizia – è rimasta a vivere a Milano dove lavora in un ristorante romano. Ma a scioccare il pubblico del Grande fratello Vip, durante la diretta di giovedì sera, è stato il suo racconto sulcompagno che l’hadi casa in malo modo e all’improvviso dopo tre anni di relazione. Il compagno a cui fa riferimentoQuaranta nel suo doloroso racconto, non èmarito e padre della figlia Aurora, ma di un uomo misterioso che le ha spezzato il cuore. Durante la diretta di giovedì serastar di Non è la Rai ripercorre con Signorini le tappe della sua storia. Il racconto choc «Siamo stati insieme tre anni – raccontaQuaranta – tre anni meravigliosi, mille giorni unici in ...