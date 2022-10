Bronzetti-Galfi oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cluj-Napoca 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Luciasfiderà Dalmaal primo turno del torneo Wta 250 di, sul veloce indoor. Esordio al mercoledì per la tennista azzurra, che nel corso di questi giorni ha visto cambiare la sua avversaria. Il tabellone l’aveva infatti messa contro la britannica Dart, ma in seguito al forfait di Barbora Krejcikova, Lucia è diventata testa di serie numero nove, prendendo proprio lo slot che era destinato alla ceca. A sfidarlasarà quindi l’ungherese ex promessa del tennis mondiale durante la carriera juniores. Partita non facile, sia perchési è aggiudicata il precedente giocato quest’anno a Indian Wells, sia perché l’allieva dei fratelli Piccari arriva da ben cinque eliminazioni al primo turno. PROGRAMMA DEL ...

... Berrettini - Carballes Baena, ore 16:00 circa, Campo Centrale, diretta tv SuperTennis, streaming SuperTennix Transylvania Open By Verdino, WTA 250, ottavi di finale:, ore 12:30 ...PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, mercoledì 12 gennaio . Il match è in programma come secondo dalle ore 11:00 italiane (dopo Linette - Wang) sul ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo dal calcio al tennis passando per il volley femminile.Nel primo turno del WTA di Cluj-Napoca Bronzetti dovrà vedersela con Galfi: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...