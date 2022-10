sport.tiscali.it

, il giocatore con più partite vinte in stagione al momento (53), ha raggiunto così la 23ma finale ATP in carriera (9 - 13 il bilancio vittorie - sconfitte), la sesta del 2022 (2 - 3). ...invece Luca Nardi, che ha centrato la sua prima vittoria in un tabellone principale del ... Nardi al 2° turno oggi sfida per la prima volta il greco Stefanos, n.6 del ranking e terzo ... Tsitsipas sorride a Nur-Sultan: ora la supersfida Medvedev-Djokovic (live in tv) Sarà Stefanos Tsitsipas il primo finalista dell'Astana Open, dove per la decima volta in stagione due Top 10 arriveranno a giocarsi il titolo.Dopo aver conquistato il main draw vincendo contro David Goffin, Luca Nardi raddoppia contro il russo Alexander Shevchenko, ottenendo la prima storica vittoria in un main draw Atp. Non riusciva a smet ...