Covid in Campania | contagi in aumento | incidenza oltre il 17%

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –inin. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 2325 i neo positivi alsu 13494 test esaminati. Ieri il tasso diera pari al 15,91%, oggi sale al 17,22%. Un decesso nelle ultime 48 ore. Negli ospedali lieve calo per i ricoveri nelle terapie intensive con 11 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri) e per quelli in degenza con 259 posti letto occupati (-6 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La situazione in Italia Oggi sono 43.716 casi i nuovi casiin Italia contro i 44.672 di ieri. ... Piemonte (4.874), Emilia Romagna (4.0058), Lazio (3.475), Toscana (2.547) e(2.325).Il sistema sanitario I posti letto occupati nei repartiordinari sono +110 (ieri +191), per ... Lombardia : +8.671 casi (ieri +8.699) Veneto : +6.073 casi (ieri +6.650): +2.325 casi (...Contagi covid in Campania ancora in aumento. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania nelle ultime 24 ore sono 2.142 positivi all’antigienico e 183 al molecolare. I test processati sono 13 ...ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi sabato 8 ottobre, si registrano ...