Mila Kunis è la protagonista di una storia potente che racconta con delicatezza un duplice stupro | subito realmente dall' autrice

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 ottobre 2022) È unapotentissima,ta con un’escalation emotiva che rende impossibile scollarsia tv. La ragazza più fortunata del mondo non è solo un film da vedere, ma è un film da ricordare. Disponibile da oggi, 7 ottobre, su Netflix, parla di un tema complesso: lo. E lo fa riuscendo a esaminare con grande pudore il modo in cui reagisce la vittima, in questo caso una liceale americana, di per sé già alle prese con problemi di differenze sociali con i compagni di scuola, molto più benestanti e ricchi di lei. I grovigli emotivi che la lacerano fanno male, ma tutto diventa ancora più pesante dopo averla violenza. Paura, rabbia, vergogna, voglia di riscatto e, soprattutto, voglia di seppellire tutto, «come se non fosse successo nulla», si susseguono e si accavallano. ...