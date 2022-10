Von Der Leyen | “Pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’Unione europea ha ridotto il consumo generale di gas di circa il 10 per cento, mentre le forniture di gas russo che provengono nel continente attraverso i gasdotti sono diminuite dal 40 per cento al 7,5 per cento. Il filo che lega l’Europa alla Russia si allenta sempre più, e la presidente della Commissione europea Ursula Von Derha annunciato – parlando con l’Europarlamento – di aver “compensato questa riduzione con l’aumento delle importazioni di Gnl e gasdotti, principalmente dai nostri fornitori affidabili come gli Stati Uniti e la Norvegia”. Al punto che attualmente lo stoccaggio nell’Ue è al 90 per cento: “Questo è il 15 per cento in più rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso”, ha dichiarato di fronte all’aula di Strasburgo. All’ordine del giorno anche la necessità di introdurre uncomune aldel gas, ...