Un missile si schianta anche in Corea del Sud: "Ci attaccano", retroscena sconcertante (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo il Giappone, è panico da attacco missilistico anche in Corea del Sud. Questa volta però a schiantarsi non è un razzo lanciato da Pyongyang, ma un missile sudCoreano malfunzionante, esploso durante un'esercitazione con gli Stati Uniti organizzata in risposta al lancio del giorno prima da parte del regime del Nord di un missile balistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam. L'esplosione ha lanciato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordCoreano nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull'esplosione. Il missile, un Hyumoo-2 a corto raggio, si è schiantato all'interno di una base aerea ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo il Giappone, è panico da attacco missilisticoindel Sud. Questa volta però arsi non è un razzo lanciato da Pyongyang, ma unsudno malfunzionante, esploso durante un'esercitazione con gli Stati Uniti organizzata in risposta al lancio del giorno prima da parte del regime del Nord di unbalistico che aveva sorvolato il Giappone e in grado di colpire il territorio Usa di Guam. L'esplosione ha lanciato il panico fra i residenti della città costiera di Gangneung, preoccupati che si trattasse di un attacco nordno nelle ore trascorse prima che esercito e governo fornissero delle spiegazioni sull'esplosione. Il, un Hyumoo-2 a corto raggio, si èto all'interno di una base aerea ...

repubblica : Sud Corea e Stati Uniti lanciano missili sul mar del Giappone contro bersagli simulati in risposta al missile norco… - davegiramondo : RT @dariodangelo91: USA E SEUL: 4 MISSILI IN RISPOSTA A KIM. UNO SI SCHIANTA PER ERRORE, CHIESTA RIUNIONE ONU 1/n La risposta allo scellera… - Giooze_T : RT @dariodangelo91: USA E SEUL: 4 MISSILI IN RISPOSTA A KIM. UNO SI SCHIANTA PER ERRORE, CHIESTA RIUNIONE ONU 1/n La risposta allo scellera… - Blackskorpion4 : RT @dariodangelo91: USA E SEUL: 4 MISSILI IN RISPOSTA A KIM. UNO SI SCHIANTA PER ERRORE, CHIESTA RIUNIONE ONU 1/n La risposta allo scellera… - infoitinterno : Corea del Sud, esercitazioni con Usa: missile si schianta per errore -