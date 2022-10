E manca anche Osimhen…

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In casa dell’Ajax, in uno stadio che di nome fa Johan Cruijff ArenA. Lì, dove non te lo aspetti, il Napoli ha vissuto nuovamente una notte storica, proprio dove la storia del calcio europeo è praticamente nel suo giardino di casa. Ancora in questa stagione: quella della rifondazione e di un nuovo ciclo, negli uomini e nella mente. Perché andare a rimontare quel gol a freddo subìto, con quella veemenza e con quello scarto, è dimostrazione di come le convinzioni a oggi siano alle stelle, fattore essenziale per fare in modo chele gambe girino a dovere. Quella azzurra è una miscela perfetta: laddove terminano gli immensi meriti della squadra mercato, inizianoi meriti di Luciano Spalletti, passando per una squadra che è sul pezzo e che strappa sempre più consensi. Arriverannoi momenti complicati, sicuramente, ...