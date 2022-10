Verona, Cioffi a rischio: ieri sera Paulo Sousa allo stadio (Di martedì 4 ottobre 2022) Un'altra sconfitta per il Verona di Gabriele Cioffi: l'Udinese ha battuto gli scaligeri per 1-2, e la posizione dell'allenatore... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Un'altra sconfitta per ildi Gabriele: l'Udinese ha battuto gli scaligeri per 1-2, e la posizione dell'allenatore...

AlfredoPedulla : #Verona: sempre più a rischio #Cioffi. Un intermediario spinge Paulo #Sousa (alla seconda presenza consecutiva in… - TuttoSalerno : Verona: Cioffi in bilico in caso di risultato negativo con la Salernitana - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: Non solo 3 punti in palio domenica in #Salernitana-#Verona: i due tecnici Davide #Nicola e Gabriele #Cioffi si giocano la p… - TuttoHellasVer1 : Terzo ko di fila per il Verona: la panchina di Cioffi rimane a rischio - infoitsport : Verona, Cioffi a rischio esonero: il punto e i possibili sostituti -