Un grazie post voto al presidente Draghi. Firmato Reina (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorni di preoccupate riflessioni per il futuro del governo italiano. I risultati elettorali netti e chiari dicono che esiste una evidente maggioranza di destra alleata a un minuscolo centro, al Senato e alla Camera, che può aspirare a governare il Paese. Sarà così? Si vedrà nelle prossime settimane. Ci sono intanto da registrare, “venenum in cauda”, gratuiti e volgari attacchi a Mario Draghi, semplicemente per aver guidato il governo di tutti. Invece di ringraziarlo per l’opera svolta a favore dell’Italia, in coerenza col mandato ricevuto dal presidente Mattarella, spudoratamente alcuni organi di informazione si sono spinti, rasentando l’insulto, a ingiuriare il presidente Draghi, per giunta senza motivare minimamente le ragioni degli attacchi. Una informazione qualunquista, fine a se stessa, con il solo intento di ... Leggi su formiche (Di martedì 4 ottobre 2022) Giorni di preoccupate riflessioni per il futuro del governo italiano. I risultati elettorali netti e chiari dicono che esiste una evidente maggioranza di destra alleata a un minuscolo centro, al Senato e alla Camera, che può aspirare a governare il Paese. Sarà così? Si vedrà nelle prossime settimane. Ci sono intanto da registrare, “venenum in cauda”, gratuiti e volgari attacchi a Mario, semplicemente per aver guidato il governo di tutti. Invece di ringraziarlo per l’opera svolta a favore dell’Italia, in coerenza col mandato ricevuto dalMattarella, spudoratamente alcuni organi di informazione si sono spinti, rasentando l’insulto, a ingiuriare il, per giunta senza motivare minimamente le ragioni degli attacchi. Una informazione qualunquista, fine a se stessa, con il solo intento di ...

