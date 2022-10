Tomori: “Rinnovo con il Milan è la prova di quanto io sia felice qui” | News (Di martedì 4 ottobre 2022) Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia di Chelsea-Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 ottobre 2022) Fikayo, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia di Chelsea-

PianetaMilan : #Tomori: “Rinnovo con il @acmilan è la prova di quanto io sia felice qui” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Tomori a MTV: 'Il rinnovo è la prova di quanto sia felice al Milan: è il meglio per me. Chelsea? Potter è un top, s… - milansette : Tomori a MTV: 'Il rinnovo è la prova di quanto sia felice al Milan: è il meglio per me. Chelsea? Potter è un top, s… - laphaelreaoo17 : Tremavo perché avevamo appena ufficializzato il rinnovo di tomori - MilanNewsit : Tomori a MTV: 'Il rinnovo è la prova di quanto sia felice al Milan: è il meglio per me. Chelsea? Potter è un top, s… -