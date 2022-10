Dall’Inghilterra lanciano l’allarme | “Putin pensa a un test nucleare al confine con l’Ucraina”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 4 ottobre 2022) Londra – Il presidente russo Vladimirintende dimostrare la sua determinazione ad usare armi di distruzione di massa effettuando unalcon. Lo scrive oggi il Times, secondo il quale ritiene si che la Nato abbia già avvertito i suoi paesi membri. In particolare il Times, citando l’analista polacco Konrad Muzyka, riferisce che un treno della 12esimo direttorato del ministero della Difesa russo, da cui dipendono le munizioni nucleari il loro immagazzinamento, la loro manutenzione e trasporto, si sta muovendo dal centro del Paese verso i confini con. Questo sviluppo potrebbe segnalare all’Occidente che Mosca ha dato il via a una nuova escalation o che si sta preparando per una esercitazione di deterrenza strategica, non necessariamente il ...