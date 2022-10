Cena a 4 mani e 5 Stelle a Taormina con Luca Miuccio e Gianluca Renzi (Di martedì 4 ottobre 2022) Si preannuncia un viaggio polisensoriale quello organizzato dal cinque Stelle Grand Hotel San Pietro di Taormina per la sera di domenica 9 ottobre. Allertati i sensi ma anche gli animi, testimoni di una serata all’insegna del gusto e dell’amicizia. Ai fornelli del Ristorante Il Giardino degli Ulivi collaboreranno due chef blasonati ma anche due amici sinceri. Luca Miuccio, acclamato nella guida de L’Espresso 2020 e recentemente premiato con una menzione sulla guida Michelin 2020 con conferimento del piatto e 2 forchette, contribuirà con la sua esperienza ventennale e la padronanza della tradizione mediterranea e siciliana a valorizzare i sapori isolani. GianLuca Renzi, 1 stella Michelin, esprimerà tutta la sua tecnica nel vestire di innovazione le eccellenze della ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 ottobre 2022) Si preannuncia un viaggio polisensoriale quello organizzato dal cinqueGrand Hotel San Pietro diper la sera di domenica 9 ottobre. Allertati i sensi ma anche gli animi, testimoni di una serata all’insegna del gusto e dell’amicizia. Ai fornelli del Ristorante Il Giardino degli Ulivi collaboreranno due chef blasonati ma anche due amici sinceri., acclamato nella guida de L’Espresso 2020 e recentemente premiato con una menzione sulla guida Michelin 2020 con conferimento del piatto e 2 forchette, contribuirà con la sua esperienza ventennale e la padronanza della tradizione mediterranea e siciliana a valorizzare i sapori isolani. Gian, 1 stella Michelin, esprimerà tutta la sua tecnica nel vestire di innovazione le eccellenze della ...

