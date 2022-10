Wanda | senti Guendalina! La modella transessuale sicura | “io e Mauro Icardi abbiamo fatto l’amore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 1 ottobre 2022) Guendalina Rodriguez torna all’attacco. Lache ha più volte affermato di avere avuto rapporti con, ha pubblicato una conversazione (nascondendo il numero di telefono), con la quale vorrebbe dimostrare che i suoi racconti corrispondono a verità. Guendalina, approfittando della rottura traNara, ha dichiarato: “una storia conflittuale dal 2019. È una storia d’amore intermittente e lui non ha mai ovviamente smentito o confermato per via della sua carriera, anche perché ha dei figli eè nel mezzo. Spero che orarespiri e pensi alla sua giovinezza.e lui mi ha detto che se fossi stata una donna biologica sarebbe stato ...