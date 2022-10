Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 12:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA Roma NORD E IL BIVIO PER LA A1 IN DIREZIONE FIRENZE, PERMANGONO CODE RESIDUE; CI SONO PROBLEMI, INVECE, SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO AL KM 601+000 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO PRIMA DELLA GALLERIA APPIA RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)DEL 1 OTTOBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRANORD E IL BIVIO PER LA A1 IN DIREZIONE FIRENZE, PERMANGONO CODE RESIDUE; CI SONO PROBLEMI, INVECE, SULLA A1-NAPOLI DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO AL KM 601+000 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE; UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO PRIMA DELLA GALLERIA APPIA RALLENTA IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI ...

