CorMez: con la solidarietà alle donne iraniane Spalletti ha sottolineato che il calcio non è un mondo a parte (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è presentato in conferenza stampa con due rose, in segno di solidarietà alle donne iraniane. Con questo gesto, l’allenatore del Napoli ha voluto sottolineare subito che il calcio non è un mondo a parte, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Il calcio non è un mondo a parte, Spalletti ci tiene a sottolinearlo subito, quando la testa di tutti è dentro i temi di Napoli-Torino. Ha scelto un simbolo per ricordare Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze vittime della repressione governativa in Iran. Mahsa Amini, 22 anni è morta in Iran lo scorso 16 settembre mentre si trovava sotto la custodia della polizia perché indossava ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri il tecnico del Napoli, Luciano Sptti, si è presentato in conferenza stampa con due rose, in segno di. Con questo gesto, l’natore del Napoli ha voluto sottolineare subito che ilnon è un, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Ilnon è un, Sptti ci tiene a sottolinearlo subito, quando la testa di tutti è dentro i temi di Napoli-Torino. Ha scelto un simbolo per ricordare Mahsa Amini e Hadis Najafi, le due ragazze vittime della repressione governativa in Iran. Mahsa Amini, 22 anni è morta in Iran lo scorso 16 settembre mentre si trovava sotto la custodia della polizia perché indossava ...

napolista : CorMez: con la solidarietà alle donne iraniane #Spalletti ha sottolineato che il calcio non è un mondo a parte Ier… - napolista : CorMez: se Lozano non dovesse farcela per il Torino Spalletti potrebbe spostare #Kvara sulla destra Con Politano a… - napolista : Il CorMez su #Kim: il Napoli difficilmente cede i giocatori dopo un anno. Cerca di valorizzarli al massimo “È la c… -