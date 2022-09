VIDEO MotoGP, GP Thailandia 2022: highlights e sintesi prove libere. Zarco di un soffio davanti a Bagnaia (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi si sono disputate le prove libere del GP di Thailandia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuitoo di Buriram. Johann Zarco ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione: il francese ha stampato 1:30.281 e ha preceduto Francesco Bagnaia di appena 18 millesimi. Bella reazione del piemontese dopo la caduta di settimana scorsa, è in lotta per la conquista del titolo iridato e sa che i 18 punti di distacco da Fabio Quartararo non sono incolmabili. La Ducati sembra essere in ottima forma considerando il terzo posto di Jorge Martin e la quarta piazza di Luca Marini. Fabio Quartararo, leader della classifica generale, è ottavo in sella alla sua Yamaha nella FP2 dopo il secondo posto nella prima sessione. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi si sono disputate ledel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuitoo di Buriram. Johannha firmato il miglior tempo nella seconda sessione: il francese ha stampato 1:30.281 e ha preceduto Francescodi appena 18 millesimi. Bella reazione del piemontese dopo la caduta di settimana scorsa, è in lotta per la conquista del titolo iridato e sa che i 18 punti di distacco da Fabio Quartararo non sono incolmabili. La Ducati sembra essere in ottima forma considerando il terzo posto di Jorge Martin e la quarta piazza di Luca Marini. Fabio Quartararo, leader della classifica generale, è ottavo in sella alla sua Yamaha nella FP2 dopo il secondo posto nella prima sessione. Di seguito ilcon gli ...

