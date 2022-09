Principesse Selassiè, il padre sotto processo per truffa: non è un nobile? (Di venerdì 30 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Principesse Selassiè, il padre di Clarissa, Lulù e Jessica rischia sette anni di carcere e l’espulsione per aver truffato diversi imprenditori. Secondo l’accusa non avrebbe neanche origini nobili. In questi giorni si sta svolgendo, a Lugano, il processo contro Giulio Bissiri, padre delle sorelle Selassiè. L’uomo sarebbe accusato di truffa e, per raggirare le vittime, Leggi su youmovies (Di venerdì 30 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ildi Clarissa, Lulù e Jessica rischia sette anni di carcere e l’espulsione per averto diversi imprenditori. Secondo l’accusa non avrebbe neanche origini nobili. In questi giorni si sta svolgendo, a Lugano, ilcontro Giulio Bissiri,delle sorelle. L’uomo sarebbe accusato die, per raggirare le vittime,

Padre Selassié, tegola: pesante condanna e la reazione delle figlie Altro che 'principesse'. Lui, però, non perdeva occasione di spacciarsi come discendente del Negus, oltre a sostenere che poteva avere accesso ad un non meglio precisato patrimonio dell'ultimo ... Giulio Bissiri, il padre delle sorelle Selassié condannato a 6 anni di carcere 'Macché Selassiè! Siamo noi le vere principesse etiopi' - guarda Tra coloro che sarebbero stati raggirati vi è il presidente della compagnia di assicurazioni navali Ital Brokers di Genova, Franco ... Altro che ''. Lui, però, non perdeva occasione di spacciarsi come discendente del Negus, oltre a sostenere che poteva avere accesso ad un non meglio precisato patrimonio dell'ultimo ...'Macché! Siamo noi le vereetiopi' - guarda Tra coloro che sarebbero stati raggirati vi è il presidente della compagnia di assicurazioni navali Ital Brokers di Genova, Franco ...