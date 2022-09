LUIS FIGO ENTRA NEL GUINNESS WORLD RECORD (Di venerdì 30 settembre 2022) LUIS FIGO, ENTRA nel GUINNESS WORLD RECORDs con un primato incredibile. L’ex giocatore portoghese di Sporting Lisbona, Barcellona, Real Madrid e Inter ha partecipato a una partita di calcio giocata a 6.166 metri di altitudine, fluttuando a gravità zero a bordo di un volo parabolico, che è diventata la partita giocata a più alta altitudine. Insieme a lui c’erano anche altri calciatori come: Hamad Mohammad Hassan, Yasmian Ghanem Al Sharshani, Rhiannon Ishmael, Jonny Fines, Deydson Rocha, Begad Mostafa e Farah Jefry. Il match si è giocato all’interno del velivolo lo scorso 20 agosto in un campo di 75 metri quadrati che ha visto la squadra di FIGO, imporsi con il risultato di 2-1. (Credits: Getty Images) (0) L'articolo SNAI Sportnews. Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 30 settembre 2022)nels con un primato incredibile. L’ex giocatore portoghese di Sporting Lisbona, Barcellona, Real Madrid e Inter ha partecipato a una partita di calcio giocata a 6.166 metri di altitudine, fluttuando a gravità zero a bordo di un volo parabolico, che è diventata la partita giocata a più alta altitudine. Insieme a lui c’erano anche altri calciatori come: Hamad Mohammad Hassan, Yasmian Ghanem Al Sharshani, Rhiannon Ishmael, Jonny Fines, Deydson Rocha, Begad Mostafa e Farah Jefry. Il match si è giocato all’interno del velivolo lo scorso 20 agosto in un campo di 75 metri quadrati che ha visto la squadra di, imporsi con il risultato di 2-1. (Credits: Getty Images) (0) L'articolo SNAI Sportnews.

