Inter | Inzaghi | ' Sempre a rischio | ma sono tranquillo'

capuanogio : Martedì #Inzaghi affida alla #gds il suo sfogo sul momento dell'#Inter. Mercoledì e giovedì sulla #gds viene spieg… - napolimagazine : INTER - Inzaghi: 'Asllani giocherà dal primo minuto, Lukaku? Ci vorrà del tempo' - apetrazzuolo : INTER - Inzaghi: 'Asllani giocherà dal primo minuto, Lukaku? Ci vorrà del tempo' - MarcoBarzaghi : RT @barzacom_: Le parole di Inzaghi e le ultime dai campi #InterRoma ?? @MarcoBarzaghi - @barzacom_ - glooit : Inter: Inzaghi, per Lukaku servirà ancora tempo leggi su Gloo -

Lo ha detto il tecnico dell'Simone, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla: dove alleno ...Commenta per primo Non ci saranno né Lukaku, né Brozovic, ma è comunque l 'la scelta dei betting analyst per l'appuntamento clou dell'ottava giornata di Serie A, a San ...50, cone i suoi ...In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma ha parlato il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi: ecco le sue parole."Le condizioni di Lukaku C'è stato un rallentamento, ci toglie un giocatore importante. Lo staff sta cercando di recuperarlo, servirà ancora po' di tempo. Per quanto riguarda Asllani è stato scelto d ...