Importante calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon a fine mese (Di venerdì 30 settembre 2022) L'arrivo dell'iPhone 14 sul mercato, con tutte le sue varianti, inevitabilmente ha portato ad un crollo del prezzo dell'iPhone 13, top di gamma della passata stagione. Ecco quindi che è possibile avere tra le mani il modello dello scorso anno ad un costo nettamente conveniente e quest'oggi vogliamo proporvi l'offerta di Amazon per quanto concerne l'iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna. Il famoso sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro. Significativo calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon a fine mese alla luce dell'ultima offerta dello store Finalmente un'offerta interessante, dopo il nostro ultimo ...

