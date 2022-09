Poche scuse, la verità è che non esiste più una sinistra che tuteli i deboli (Di giovedì 29 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Durante la maratona Mentana nel pomeriggio post-elettorale, a giochi ormai fatti, dopo aver constatato la debacle del Pd, il conduttore chiede a Paolo Mieli e Alessandro De Angelis: ma come ha potuto vincere la Meloni? Immediatamente Mieli e De Angelis si sono profusi in una serie di spiegazioni che mi hanno lasciato allibito. Ne elenco alcune: – è tutto nato quando Berlusconi è stato sfiduciato ed è stato messo Monti al suo posto senza passare per le elezioni. – la stessa cosa è accaduta con Renzi che è andato al governo senza passare per le elezioni – Idem per il governo Draghi – Il Pd è stato ininterrottamente al governo per dieci anni. – Etc. Insomma, gli elettori si sono sentiti defraudati del voto e la lunga presenza al governo ha penalizzato il Pd. Probabilmente sono proprio stupido io che continuo a stupirmi dell’assoluta mancanza di onestà intellettuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) di Michele Sanfilippo Durante la maratona Mentana nel pomeriggio post-elettorale, a giochi ormai fatti, dopo aver constatato la debacle del Pd, il conduttore chiede a Paolo Mieli e Alessandro De Angelis: ma come ha potuto vincere la Meloni? Immediatamente Mieli e De Angelis si sono profusi in una serie di spiegazioni che mi hanno lasciato allibito. Ne elenco alcune: – è tutto nato quando Berlusconi è stato sfiduciato ed è stato messo Monti al suo posto senza passare per le elezioni. – la stessa cosa è accaduta con Renzi che è andato al governo senza passare per le elezioni – Idem per il governo Draghi – Il Pd è stato ininterrottamente al governo per dieci anni. – Etc. Insomma, gli elettori si sono sentiti defraudati del voto e la lunga presenza al governo ha penalizzato il Pd. Probabilmente sono proprio stupido io che continuo a stupirmi dell’assoluta mancanza di onestà intellettuale ...

