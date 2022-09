Csr e sostenibilità, Premio Socialis: caccia alle migliori tesi di laurea (Di giovedì 29 settembre 2022) Taglia il traguardo della 20esima edizione il Premio Socialis per le migliori tesi di laurea su Csr e sviluppo sostenibile, il più longevo riconoscimento italiano per tesi di laurea su Csr e sostenibilità. Nato con l’obiettivo di individuare, far conoscere e mettere a disposizione della comunità e delle imprese nuovi modelli di sviluppo proposti da giovani talenti dell’economia, della scienza e del sociale, quest’anno annuncia anche un riconoscimento di ‘Supporting university ambassador’ alle imprese partecipanti. In vent’anni, il Premio Socialis, organizzato con il patrocinio di oltre 25 enti e istituzioni patrocinanti, 45 aziende sostenitrici e speaker nelle diverse edizioni, ha raccolto oltre 1000 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Taglia il traguardo della 20esima edizione ilper ledisu Csr e sviluppo sostenibile, il più longevo riconoscimento italiano perdisu Csr e. Nato con l’obiettivo di individuare, far conoscere e mettere a disposizione della comunità e delle imprese nuovi modelli di sviluppo proposti da giovani talenti dell’economia, della scienza e del sociale, quest’anno annuncia anche un riconoscimento di ‘Supporting university ambassador’imprese partecipanti. In vent’anni, il, organizzato con il patrocinio di oltre 25 enti e istituzioni patrocinanti, 45 aziende sostenitrici e speaker nelle diverse edizioni, ha raccolto oltre 1000 ...

