(Di mercoledì 28 settembre 2022) L’affairesi fa sempre più spinoso e complesso. Giale ha tirato fuori una ipotesi che la stessa concorrente del Grande Fratello Vip aveva raccontato e, in un certo senso, smentito.un “Oggi, a distanza di ore dall’accaduto, spunta undi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione p… - BettyLaRosa13 : Il Gf con gli ascolti,il conduttore e ki lo affianca in studio vanno sempre più in basso..La recita tra Luca,la fid… - Soniiuu : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione perso… - blogtivvu : Elettra Lamborghini mette un “like” sospetto contro Ginevra che confermerebbe una assurda teoria - amorosohugsme : RT @Ri_Ghetto: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI -

La cantante di 'Pem Pem' dice la sua dopo le dichiarazioni dell'inquilina della Casa di ...C'è però un nome in particolare che ha deciso di 'chiamarsi fuori dai giochi': è quello di. La ex Riccanza e oggi lanciatissima nel mondo della musica (celebre il suo tormentone ...La giornalista ha raccontato ad Alessandro Cattelan i motivi che hanno portato l'artista a cancellare la messa in onda della sua chiacchierata su Rai Uno, rivelando dettagli inediti ...Elettra Lamborghini e l'intervista a Belve mai mandata in onda, Francesca Fagnani svela un retroscena: Alessandro Cattelan interviene.