Lavori sulla Roma-Civitavecchia: chiude un casello, ecco quando e a che ora (Di lunedì 26 settembre 2022) Stanno per iniziare i Lavori sulla Roma-Civitavecchia, a causa dei quali verrà chiusa al transito il casello di Fregene. Già a partire da dopodomani 28 settembre dalle 22 e fino alle 6 del 29 settembre gli automobilisti non potranno usufruire dell'uscita per Fregene. Si tratterà sicuramente di una chiusura che provocherà disagio al traffico viario soprattutto a quanti sono costretti a viaggiare nelle ore notturne per motivi di lavoro. Sarà necessario valutare per tempo il tragitto da fare per evitare di incorrere in ritardi. Leggi anche: Incidente mortale sulla Roma Civitavecchia: la vittima è Lucrezia Natale Uscite alternative A tutti coloro che provengono da Roma e che a causa della chiusura del casello potrebbero ...

