Bonus 200 slitta per gli autonomi, svelate le date: ecco quando arriva il sostegno (Di domenica 25 settembre 2022) Il Bonus 200 è slittato ancora per gli autonomi che ancora non vedono un euro dal sostegno. Ma nulla è perduto, sono state svelate le date dell’arrivo: ecco che cosa c’è da sapere. Gli italiani hanno assisto in questi mesi ad una serie di misure atte a sostenere famiglie e imprese da questa difficile situazione economica in cui il paese riversa da ormai un anno e peggiorata dietro l’invasione russa in Ucraina. Tra i sostegni che hanno catalizzato l’attenzione degli individui c’è l’incentivo da 200 euro, uno dei più attesi e discussi, che vede uno slittamento per gli autonomi. fonte foto: AdobeStockIl governo italiano ha lanciato una serie di incentivi contro l’inflazione ed il caro bollette che ha provocato una crisi ... Leggi su chenews (Di domenica 25 settembre 2022) Il200 èto ancora per gliche ancora non vedono un euro dal. Ma nulla è perduto, sono stateledell’arrivo:che cosa c’è da sapere. Gli italiani hanno assisto in questi mesi ad una serie di misure atte a sostenere famiglie e imprese da questa difficile situazione economica in cui il paese riversa da ormai un anno e peggiorata dietro l’invasione russa in Ucraina. Tra i sostegni che hanno catalizzato l’attenzione degli individui c’è l’incentivo da 200 euro, uno dei più attesi e discussi, che vede unomento per gli. fonte foto: AdobeStockIl governo italiano ha lanciato una serie di incentivi contro l’inflazione ed il caro bollette che ha provocato una crisi ...

