Notturne addio? Un club inglese chiede di giocare all' ora di pranzo

(Di sabato 24 settembre 2022) AGI - Il Mansfield,della League Twoequivalente alla quarta serie, ha chiesto e ottenuto di anticipare una partita all'ora diper evitare l'accensione delle luci artificiali e ridurre altri costi accessori legati all'energia. La gara contro il Walsall in programma il 15 ottobre alle 15 sarà quindi antipata alle 13 "per mitigare gli imminenti aumenti delle bollette", si legge in una nota. La League Two ha fatto sapere che discuterà di questa e di altre possibili misure per ridurre i costi energetici nella prossima riunione tra i. Da un sondaggio informale condotto tra una quarantina diinglesi, tra cui 12 delle serie inferiori, è emerso che il 63% delle società è favorevole ad anticipare il calcio d'inizio per risparmiare.