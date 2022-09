ITALIA-INGHILTERRA, DECIDE RASPADORI: AZZURRI ANCORA IN CORSA (Di sabato 24 settembre 2022) Un gol di RASPADORI al 23? della ripresa consente all’ITALIA di battere l’INGHILTERRA e restare a due punti dall’Ungheria, capolista del girone 3 di Nations League a 90? dalla fine delle sei partite in programma. Mentre i magiari battono 1-0 la Germania, gli AZZURRI centrano il medesimo risultato al termine di una gara che Mancini DECIDE di disputare con il 3-5-2, lanciando Scamacca e RASPADORI di punta. ITALIA-INGHILTERRA: GLI AZZURRI SI GIOCANO TUTTO CONTRO L’UNGHERIA Un successo meritato per l’ITALIA, che soprattutto nel primo tempo tiene lontani gli inglesi dall’area di rigore in cui opera Donnarumma (ANCORA qualche fischio per lui dagli spalti, pur con meno intensità rispetto alla sfida di un anno ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 24 settembre 2022) Un gol dial 23? della ripresa consente all’di battere l’e restare a due punti dall’Ungheria, capolista del girone 3 di Nations League a 90? dalla fine delle sei partite in programma. Mentre i magiari battono 1-0 la Germania, glicentrano il medesimo risultato al termine di una gara che Mancinidi disputare con il 3-5-2, lanciando Scamacca edi punta.: GLISI GIOCANO TUTTO CONTRO L’UNGHERIA Un successo meritato per l’, che soprattutto nel primo tempo tiene lontani gli inglesi dall’area di rigore in cui opera Donnarumma (qualche fischio per lui dagli spalti, pur con meno intensità rispetto alla sfida di un anno ...

